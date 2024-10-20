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Происшествия В полицию уехал подросток, заставивший извиняться сверстника. При нем был игрушечный пистолет

В полицию уехал подросток, заставивший извиняться сверстника. При нем был игрушечный пистолет

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6 комментариев

Правоохранители установили одного из участников конфликта в парке на Колтушском шоссе во Всеволожске, сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, молодой человек взял на разборки со сверстником игрушечный пистолет.

В ночь на 20 октября в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его 13-летнему сыну угрожали. Полицейские выяснили, что конфликт возник из-за девочки, для его разрешения была назначена встреча в парке на Колтушском шоссе.

По прибытии на место подростка окружила группа сверстников, включая саму девочку, и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставила его извиняться.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 14-летний подросток, который угрожал мальчику игрушечным пистолетом.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
1 час
Такой маленький, а уже такой Рамзан Ахматович!
Леошид Турист
1 час
>> для его разрешения была назначена в парке на Колтушском шоссе. Кто назначена? >> оперативно-розыскных рАзыскных. Поколение ЕГЭ...
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