Стали известны подробности аварии с реанимацией во Всеволожске

На перекрестке Колтушского и Южного шоссе во Всеволожске перевернулась машина скорой помощи. Как сообщили 20 октября в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, реанимация столкнулась с автомобилем «Мицубиси» в 11:55.
В результате инцидента двум сотрудникам скорой была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В момент аварии в автомобиле пациентов не было. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.
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