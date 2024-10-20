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В результате инцидента двум сотрудникам скорой была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В момент аварии в автомобиле пациентов не было. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.

На перекрестке Колтушского и Южного шоссе во Всеволожске перевернулась машина скорой помощи . Как сообщили 20 октября в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, реанимация столкнулась с автомобилем «Мицубиси» в 11:55.

Стали известны подробности аварии с реанимацией во Всеволожске

Стали известны подробности аварии с реанимацией во Всеволожске

Стали известны подробности аварии с реанимацией во Всеволожске

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