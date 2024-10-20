Касаткина стала чемпионкой турнира WTA в Китае, обыграв Андрееву в финале

Дарья Касаткина из России одержала 20 октября победу над своей соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира WTA 500 в Нинбо. Призовой фонд турнира — свыше 920 тысяч долларов.

Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:4. Касаткина, которая была пятой сеяной на этом турнире, провела на корте вместе с Андреевой 1 час 54 минуты. Это была их первая встреча на турнире WTA.

27-летняя Касаткина завоевала свой второй титул в этом сезоне и восьмой за всю карьеру. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.