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Власть Боевые действия The Telegraph: Залужный намекнул на возможность территориальных уступок РФ

The Telegraph: Залужный намекнул на возможность территориальных уступок РФ

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11 комментариев

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный намекнул на возможность принятия Киевом мирного соглашения с уступкой России части территорий. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В четверг, 17 октября, на вопрос, может ли Залужный представить себе победу без возвращения всех утраченных территорий, экс-глава ВС Украины ответил, что не говорил о территориях.

«Я говорил о безопасности, защищенности и чувстве нахождения в собственном доме. Лично я, как Валерий Залужный, если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что нам нужно решить этот вопрос. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать этот вопрос», — приводит издание слова дипломата.

Британское СМИ увидело в этом ответе сдвиг в официальной риторике Киева.

Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что не готовы к территориальным уступкам в ходе переговоров. Однако украинский лидер утверждал и то, что Киев может вернуть потерянные территории не силой, а с помощью дипломатии.

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Комментарии
11
Заливщик голосовых планок
2 часа
Неужели курску волость отдадут?
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2 часа
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