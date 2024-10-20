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Власть «Мы не беседовали почти 2,5 года». Президент Сербии поговорил с Путиным

«Мы не беседовали почти 2,5 года». Президент Сербии поговорил с Путиным

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5 комментариев

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Сербский лидер поблагодарил его за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от нацистов.

«Мы не беседовали почти 2,5 года, и у нас состоялся хороший открытый, долгий и содержательный разговор», — сказал в своем обращении Вучич (цитата по ТАСС).

Президент Сербии от имени своего народа выразил благодарность Красной армии, бойцы которой вместе с сербскими подразделениями участвовали в освобождении Белграда.

Сегодня в сербской столице проходят памятные мероприятия по случаю юбилея. В том числе шествие «Бессмертного полка».

В ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3000 человек.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
40 минут
Да, с руководством Хамас и Хезболла не поговорить.
Заливщик голосовых планок
21 минута
Чего это они 2,5 года не беседовали? Случилось мож чего?
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