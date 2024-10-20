Новый вид мошенничества: пенсионерам рассылают письма о «видеоконференции с губернатором»

Мошенники начали рассылать петербургским пенсионерам письма о «видеоконференции с губернатором», а также звонить с приглашением подключиться к ней. На такую уловку не попался бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов, который рассказал «Фонтанке» о разговоре с «секретариатом» главы города и вопросах, на которые не смогла ответить его собеседница.

Источник: «Фонтанка.ру»







Утром 19 октября Щелканову позвонила некая женщина якобы из «секретариата губернатора» с вопросом, получил ли он накануне отправленное на электронную почту письмо и будет ли принимать участие в видеоконференции с градоначальником.

Собеседница сказала, что продублирует, и на почту прислали письмо с прикрепленным pdf-файлом. В письме говорилось, что инструкции для подключения предоставит технический специалист, а подтвердить свое участие надо ответным письмом.

Источник: «Фонтанка.ру»







Александр Щелканов рассказал, что девушка из «секретариата» занервничала, когда он начал задавать уточняющие вопросы. Собеседница отвечала, что она «просто исполнитель». Одно из уточнений касалось формулировки в pdf-файле. В нем говорилось, что «назначена персональная видеоконференция».

«Скажите, пожалуйста, а кто мне может назначить видеоконференцию? Даже президент не может. В моем нынешнем статусе меня могут либо пригласить участвовать, либо попросить принять участие в видеоконференции, но не назначать. Назначать мне никто не может», — прокомментировал Щелканов.

Кроме того, он поинтересовался, почему в письме нет ни даты, ни исходящего номера, ни Ф. И. О. исполнителя — а эта информация в обязательном порядке должна быть на губернаторских бланках. Отсутствовало и время видеоконференции. «Должен быть исполнитель, причем на письме должен быть на лицевой стороне, а на губернаторском бланке на обратной», — пояснил собеседник.

Также он обратил внимание на просьбу не разглашать информацию третьим лицам, пояснив, что такая просьба очень характерна как раз для «нехороших людей, нацеленных на взимание денег». Щелканов заметил, что звонившие ему располагают его персональной информацией, в частности о семейном статусе, возрасте, имени и отчестве и электронной почте.

По данным «Фонтанки», номер, с которого звонили экс-главе исполкома Ленсовета, зарегистрирован в Чувашской республике.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Как рассказал «Фонтанке» депутат заксобрания Борис Вишневский* (признан Минюстом иностранным агентом), похожий звонок «из приемной» губернатора Александра Беглова поступил и петербургскому поэту Вадиму Жуку. Женщина представилась секретаршей и заявила, что у градоначальника к поэту есть творческое предложение. Номер, с которого позвонили, был зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Также эту историю поэт пересказал в соцсетях.

Уже не впервые петербургские пенсионеры получают приглашения на «видеоконференцию с губернатором». В сентябре своих накоплений таким образом лишилась 75-летняя женщина.

Способы защиты от киберугроз и схемы мошенничества в своем специальном телеграм-канале «Ленинградский Cyber-страж» публикует ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.