В Ленобласти школьница призналась, что ее с сестрой насиловал мигрант. Подозреваемый скрылся на родине

Педагог-психолог Лужской межрайонной больницы сообщила в правоохранительные органы о вероятном факте насилия, в котором призналась девочка, переживая попытку суицида. Дело взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
Сейчас школьнице 14 лет, ее сестре — 11. Психологу старшая сказала, что семь лет назад гражданин Узбекистана, которому тогда было 26, совершал над ними действия сексуального характера. Мужчина уехал из России на родину 15 дней назад. Он объявлен в розыск.
СК расследует дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
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