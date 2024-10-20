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Происшествия В Ленобласти школьница призналась, что ее с сестрой насиловал мигрант. Подозреваемый скрылся на родине

В Ленобласти школьница призналась, что ее с сестрой насиловал мигрант. Подозреваемый скрылся на родине

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3 комментария

Педагог-психолог Лужской межрайонной больницы сообщила в правоохранительные органы о вероятном факте насилия, в котором призналась девочка, переживая попытку суицида. Дело взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Сейчас школьнице 14 лет, ее сестре — 11. Психологу старшая сказала, что семь лет назад гражданин Узбекистана, которому тогда было 26, совершал над ними действия сексуального характера. Мужчина уехал из России на родину 15 дней назад. Он объявлен в розыск.

СК расследует дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

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Комментарии
3
Панкихой
19 минут
Из серии - Вернись узбек, я всё прощу?
280306919
42 минуты
Нужно больше ценных специалистов из аулов.
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