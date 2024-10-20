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Происшествия В Литве подожгли дверь здания Минобороны

В Литве подожгли дверь здания Минобороны

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4 комментария

В Вильнюсе утром 20 октября подожгли дверь в здании министерства обороны Литвы, сообщает портал «Sputnik Литва». Подозреваемый задержан.

Около 07:12 утра по местному времени в литовский департамент пожарной безопасности поступило сообщение о сработавшей сигнализации в Минобороны. На первом этаже здания было задымление.

Спасатели на месте обнаружили источник: горела деревянная входная дверь — это неиспользуемый вход в здание со двора.

В департаменте полиции изданию сообщили, что начато расследование причин, подозреваемый в поджоге задержан — это 40-летний литовец.

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Комментарии
4
Слава России!
44 минуты
слабенько лахта отписюкалась, пайки не будет, вечер воскресенья будет долгим и трезвым.
Комментатор-100
1 час
не хотят быть натовским мяcoм
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