В Литве подожгли дверь здания Минобороны

В Вильнюсе утром 20 октября подожгли дверь в здании министерства обороны Литвы, сообщает портал «Sputnik Литва». Подозреваемый задержан.
Около 07:12 утра по местному времени в литовский департамент пожарной безопасности поступило сообщение о сработавшей сигнализации в Минобороны. На первом этаже здания было задымление.
Спасатели на месте обнаружили источник: горела деревянная входная дверь — это неиспользуемый вход в здание со двора.
В департаменте полиции изданию сообщили, что начато расследование причин, подозреваемый в поджоге задержан — это 40-летний литовец.
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