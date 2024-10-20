Пятеро погибли. Фура смяла «Ладу» в Домодедово

Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии в подмосковном Домодедово. Не обошлось без жертв.

ДТП произошло в 07:25 на 175-м километре автодороги А-107. По предварительным данным УМВД, 25-летний водитель легковой «Лады» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Скания».