Пятеро погибли. Фура смяла «Ладу» в Домодедово

Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии в подмосковном Домодедово. Не обошлось без жертв.
ДТП произошло в 07:25 на 175-м километре автодороги А-107. По предварительным данным УМВД, 25-летний водитель легковой «Лады» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Скания».
Водитель легковушки и четверо его пассажиров погибли. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ.
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