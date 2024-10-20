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Происшествия Пятеро погибли. Фура смяла «Ладу» в Домодедово

Пятеро погибли. Фура смяла «Ладу» в Домодедово

3 150
5 комментариев

Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии в подмосковном Домодедово. Не обошлось без жертв.

ДТП произошло в 07:25 на 175-м километре автодороги А-107. По предварительным данным УМВД, 25-летний водитель легковой «Лады» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Скания».

Водитель легковушки и четверо его пассажиров погибли. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ.

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Комментарии
5
266205924
1 час
Почему в заголовке фура смяла легковушку, как будто виноват грузовик? Ведь в реальности это все наоборот, водитель легковой машины нарушил правила, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Кэп Y
13 минут
Всё, что можно сказать - довыёживался (вернее немного не так, но цензура не пропустит). А вообще грустно это всё...
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