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Происшествия В Ленобласти женщина привезла в больницу посиневшего двухлетнего сына

В Ленобласти женщина привезла в больницу посиневшего двухлетнего сына

3 841
2 комментария

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка в Подпорожском районе Ленобласти. Мать привезла сына в больницу посиневшим, сообщает 20 октября 47news.

Накануне днем 38-летняя женщина заглянула в кроватку и увидела, что кожа ее сына посинела. Встревоженная мама привезла сына на такси в больницу, где через пять часов ребенок скончался. Его тело направлено в морг для установления причин смерти.

Семья мальчика неполная, мать не работает, стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По этому поводу ее несколько раз привлекали к административной ответственности.

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Комментарии
2
279419426
2 часа
«стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» почему ребенка не забрали??? Пофиг ей на этот учет
Панкихой
2 часа
- Какой хорошенький ребёночек, а почему он зелененький? ... - Мёртвенький вот и зелёненький.
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