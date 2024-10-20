В Ленобласти женщина привезла в больницу посиневшего двухлетнего сына

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка в Подпорожском районе Ленобласти. Мать привезла сына в больницу посиневшим, сообщает 20 октября 47news.

Накануне днем 38-летняя женщина заглянула в кроватку и увидела, что кожа ее сына посинела. Встревоженная мама привезла сына на такси в больницу, где через пять часов ребенок скончался. Его тело направлено в морг для установления причин смерти.

Семья мальчика неполная, мать не работает, стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По этому поводу ее несколько раз привлекали к административной ответственности.