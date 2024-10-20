Работы ограничат движение в тоннеле дамбы Петербурга

Петербургских водителей предупреждают о работах на дамбе и просят внимательнее смотреть на табло. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба Комплекса защитных сооружений.
Ограничения временно будут введены с 21 по 25 октября на транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). Это необходимо для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле КЗС.
«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», - отмечают в КЗС.
Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
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