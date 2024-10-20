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Авто Город Работы ограничат движение в тоннеле дамбы Петербурга

Работы ограничат движение в тоннеле дамбы Петербурга

1 099
1 комментарий

Петербургских водителей предупреждают о работах на дамбе и просят внимательнее смотреть на табло. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Ограничения временно будут введены с 21 по 25 октября на транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). Это необходимо для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле КЗС.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», - отмечают в КЗС.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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Комментарии
1
VadD
2 часа
А почему не зимой? Дороже же, пилить легче. Квоты на работы больше. Зимой же надо асфальт перекладывать, трубы менять, именно тогда, когда земля полностью промерзла? И очень важно поставить эскалатор в 09 утра, до 11часов, так, чтоб занимать две полосы из четырех...именно тогда, когда все едут на работу...
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