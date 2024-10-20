В Петербурге подросток решил «заминировать» свою школу. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы

В понедельник из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать 578-ю школу на Комендантском проспекте. Лжеминера видят в одном из учеников, сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 11 утра поступило сообщение, в котором говорилось, что у администрации учреждения есть 30 минут, чтобы вывести всех из здания, где якобы находилась бомба. Однако сведения не подтвердились.