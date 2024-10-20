В Петербурге подросток решил «заминировать» свою школу. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы

В понедельник из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать 578-ю школу на Комендантском проспекте. Лжеминера видят в одном из учеников, сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около 11 утра поступило сообщение, в котором говорилось, что у администрации учреждения есть 30 минут, чтобы вывести всех из здания, где якобы находилась бомба. Однако сведения не подтвердились.
Было возбуждено уголовное о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). В пятницу был задержан подозреваемый — 14-летний учащийся этой школы. Его отпустили под обязательство о явке.
В полиции напомнили, что максимальная санкция, предусмотренная Уголовным кодексом, за это преступление — ограничение свободы сроком до трех лет.
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