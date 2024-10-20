Есть пострадавшие. Беспилотники ночью атаковали промзону в Дзержинске

В Нижегородской области ночью отражали атаку беспилотников, удар пришелся на промзону в Дзержинске. Об этом сообщил 20 октября губернатор региона Глеб Никитин.

«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы», - рассказал чиновник.

По информации Минобороны РФ, этой ночью над регионами России сбили 110 беспилотников. В том числе 8 — над Нижегородской и один — над Московской областью.