Под Петербургом мужчина чуть не спалил дом своей знакомой, у которой закупался домашними продуктами

Полиция проводит проверку по факту поджога частного дома в садоводстве «Солнечное» во Всеволожском районе Ленобласти. Там мужчина чуть не спалил дотла дом местной жительницы, с которой у него возник конфликт, об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

1 из 3 Источник: телеграм-канал Петербургская полиция

Сообщение о возгорании дома на 4-й линии в СНТ «Солнечное» поступило вечером в субботу. Пожар удалось потушить самостоятельно, однако нанесен ущерб фасаду, он оценивается в 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали предполагаемого поджигателя — 30-летнего мужчину из Фрунзенского района, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД, мужчина раньше часто покупал у хозяйки «домашнюю продукцию», а в этот раз между ними произошел конфликт, подозреваемый решил разобраться с помощью поджога.