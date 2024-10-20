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Происшествия Под Петербургом мужчина чуть не спалил дом своей знакомой, у которой закупался домашними продуктами

Под Петербургом мужчина чуть не спалил дом своей знакомой, у которой закупался домашними продуктами

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1 комментарий

Полиция проводит проверку по факту поджога частного дома в садоводстве «Солнечное» во Всеволожском районе Ленобласти. Там мужчина чуть не спалил дотла дом местной жительницы, с которой у него возник конфликт, об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Сообщение о возгорании дома на 4-й линии в СНТ «Солнечное» поступило вечером в субботу. Пожар удалось потушить самостоятельно, однако нанесен ущерб фасаду, он оценивается в 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали предполагаемого поджигателя — 30-летнего мужчину из Фрунзенского района, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД, мужчина раньше часто покупал у хозяйки «домашнюю продукцию», а в этот раз между ними произошел конфликт, подозреваемый решил разобраться с помощью поджога.

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Комментарии
1
AndrewBarsik
11 минут
К сожалению, таких новостей будет становиться всё больше и больше. После того, как в России несколько лет назад перестали работать суды общей юрисдикции, у обычных граждан вообще нет никакой возможности защитить свои интересы, разрешить конфликтные ситуации мирным ненасильственным путём. Поэтому каждый придумывает способ в силу своего интеллекта, жизненного опыта и морально-деловых качеств.
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