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Происшествия Подростки в масках отобрали у петербуржца вейпы и оказались за решеткой

Подростки в масках отобрали у петербуржца вейпы и оказались за решеткой

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3 комментария

Школьник и двое студентов колледжа в масках под угрозой ножа и электрошокера забрали у сверстника три вейпа общей стоимостью 10 тысяч рублей, об этом 20 октября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на субботу у одного из домов на Светлановском проспекте. Днем были задержаны трое подозреваемых, среди которых 15-летний ученик 9 класса и двое 16-летних студентов колледжа, связанного со строительством метро.

Пострадавшим оказался 17-летний петербуржец, второкурсник того же учебного заведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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Комментарии
3
alexadmin
1 час
Раньше люди в масках грабили банки, а теперь вейпы. Господи, что с нами стало?
Ankor
1 час
Совсем не соотносят своё поведение с последствиями. Разбой - много дадут. Накурились..
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