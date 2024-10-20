Подростки в масках отобрали у петербуржца вейпы и оказались за решеткой

Школьник и двое студентов колледжа в масках под угрозой ножа и электрошокера забрали у сверстника три вейпа общей стоимостью 10 тысяч рублей, об этом 20 октября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в ночь на субботу у одного из домов на Светлановском проспекте. Днем были задержаны трое подозреваемых, среди которых 15-летний ученик 9 класса и двое 16-летних студентов колледжа, связанного со строительством метро.

Пострадавшим оказался 17-летний петербуржец, второкурсник того же учебного заведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).