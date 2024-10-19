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Общество Во время службы в Кудрово умер инспектор ДПС. Ему было 48 лет

Во время службы в Кудрово умер инспектор ДПС. Ему было 48 лет

2 526
5 комментариев

В ночь на субботу в Кудрово во время несения службы скончался инспектор ДПС ОБ № 2 ГИБДД, 19 октября рассказали в паблике «Дорожный инспектор».

Предварительно причиной смерти 48-летнего прапорщика полиции называют проблемы с сердцем. Инспектору успели вызвать скорую, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах эту информацию подтвердил.
Инспектор проработал в органах 27 лет. Коллеги отзываются о нем как о добросовестном, честном и надежном человеке.

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Кудрово Инспектор ДПС Смерть на службе
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Комментарии
5
Diplot
23 минуты
А мог бы семье помочь. Выплаты по мобилизации получить.
AlBerkut
28 минут
Не умер, а отправился на дежурство на другом перекрёстке! Теперь будет у апостола Петра, или вместо него, движение регулировать... Минутка юмора цвета антрацит 😎
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