Во время службы в Кудрово умер инспектор ДПС. Ему было 48 лет

В ночь на субботу в Кудрово во время несения службы скончался инспектор ДПС ОБ № 2 ГИБДД, 19 октября рассказали в паблике «Дорожный инспектор».

Предварительно причиной смерти 48-летнего прапорщика полиции называют проблемы с сердцем. Инспектору успели вызвать скорую, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах эту информацию подтвердил.

Инспектор проработал в органах 27 лет. Коллеги отзываются о нем как о добросовестном, честном и надежном человеке.