На Октябрьской набережной крановщика спасали с высоты в 72 метра

Строителю стало плохо на рабочем месте в Невском районе Петербурга. Чтобы добраться к нему, потребовалось альпинистское снаряжение.

Экстренные службы на стройплощадку на Октябрьской набережной съехались около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Поводом стало состояние крановщика, которое резко ухудшилось прямо в кабине крана на высоте в 72 метра.

На башню с помощью альпинистского снаряжения поднимались сотрудники поисково-спасательной службы. Как говорят «Фонтанке» в экстренных службах, состояние рабочего было «непонятным». Представитель застройщика уточнил, что рабочий потерял сознание. Он пришёл в себя в кабине и смог спуститься сам.