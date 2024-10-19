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Происшествия На Октябрьской набережной крановщика спасали с высоты в 72 метра

На Октябрьской набережной крановщика спасали с высоты в 72 метра

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Строителю стало плохо на рабочем месте в Невском районе Петербурга. Чтобы добраться к нему, потребовалось альпинистское снаряжение.

Экстренные службы на стройплощадку на Октябрьской набережной съехались около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Поводом стало состояние крановщика, которое резко ухудшилось прямо в кабине крана на высоте в 72 метра.

На башню с помощью альпинистского снаряжения поднимались сотрудники поисково-спасательной службы. Как говорят «Фонтанке» в экстренных службах, состояние рабочего было «непонятным». Представитель застройщика уточнил, что рабочий потерял сознание. Он пришёл в себя в кабине и смог спуститься сам.

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