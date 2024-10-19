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Происшествия Каршеринг не разъехался с трамваем на Новочеркасском. Два маршрута пустили в объезд

Каршеринг не разъехался с трамваем на Новочеркасском. Два маршрута пустили в объезд

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3 комментария

Движение общественного транспорта пришлось корректировать после ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе Петербурга 19 октября.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, авария произошла на Новочеркасском проспекте у Перевозного переулка. «Движение в сторону Красногвардейской площади полностью перекрыто для трамваев», — предупредил очевидец.

В «Горэлектротрансе» сообщили, что автомобиль ехал в попутном трамваю направлении, при развороте его задел вагон.

Авария с 11:50 мешает маршрутам № 10 и № 23, их пустили в объезд.

Первый направлен от конечной «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Заневского проспекта, далее по Заневскому через мост Александра Невского, по Амбарной, Херсонской, Исполкомской, проспекту Бакунина до Перекупного переулка.

Маршрут № 23 следует от остановки «Проспект Солидарности» до Заневского проспекта. Дальше через мост Александра Невского, по Амбарной улице, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны до Невского завода.

Обновлено: В 13:33 «Организатор перевозок» сообщил, что движение трамвайных маршрутов восстановлено по действующим трассам.

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Трамвай Каршеринг ДТП
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Комментарии
4
Danik
1 час
Каршеринг уверен, что он общественный транспорт и ему должны уступать все, даже трамвай!))) Итак, везде пробки, млжет стоит убрать этих неумех из города? Но! Для кого-то это бизднес!)
b48
2 минуты
Как не борись, но англицизмы захватывают русский язык.....
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