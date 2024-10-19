Каршеринг не разъехался с трамваем на Новочеркасском. Два маршрута пустили в объезд

Движение общественного транспорта пришлось корректировать после ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе Петербурга 19 октября.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, авария произошла на Новочеркасском проспекте у Перевозного переулка. «Движение в сторону Красногвардейской площади полностью перекрыто для трамваев», — предупредил очевидец.

В «Горэлектротрансе» сообщили, что автомобиль ехал в попутном трамваю направлении, при развороте его задел вагон.

Авария с 11:50 мешает маршрутам № 10 и № 23, их пустили в объезд.

Первый направлен от конечной «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Заневского проспекта, далее по Заневскому через мост Александра Невского, по Амбарной, Херсонской, Исполкомской, проспекту Бакунина до Перекупного переулка.