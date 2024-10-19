Дворцовый мост замер до весны. Как прошла ночь «Поющих мостов»

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В Петербурге завершился девятый сезон свето-музыкального шоу «Поющие мосты», которое в ночь с 18 на 19 октября в последний раз — до старта следующего сезона навигации — разукрасило Дворцовый мост под классическую симфоническую музыку.

Источник: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Погода для шоу была относительно благоприятной — 4-6 градусов тепла. На набережных у Дворцового моста на лучших для наблюдения локациях зрители стояли впритык друг к другу.

Лейтмотивом «Поющих мостов» в этом году стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. И последнюю ночь сезона профиль поэта красовался на поднятом дорожном полотне Дворцового моста.