Сезон «Поющих мостов» завершился в Петербурге

Источник: предоставлено Александр Глуз/ АО «Петроцентр»







Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. В 2024 году Дворцовый мост разводили под музыку 46 раз — она звучала над ночной Невой более 500 минут, а жители и гости города увидели 24 различные лазерные проекции на пролете разведенного моста. Всего за 9 лет шоу посетили более 20 млн человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий комитета по развитию туризма.

Основной темой «Поющих мостов» в 2024 году стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, рассказал генеральный директор компании «Петроцентр» (оператор шоу «Поющие мосты») и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов. Символично, что финал сезона пришелся на 19 октября, когда отмечается День лицея, в котором учился поэт.

Старт разводке моста в эту ночь дали организаторы проекта, они же запустили музыкальное сопровождение.

1 из 3 Источник: предоставлено Александр Глуз/ АО «Петроцентр»

«В мае, когда мы его открывали, то посвятили объявленному президентом России Году семьи, — рассказала заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. — При выборе треков в течение всего лета мы опирались еще и на значимые юбилейные даты, которые отмечались не только в Петербурге, но и по всей стране».

Так, помимо 225-летия Александра Пушкина, «Поющие мосты» отметили 125-летие Владимира Набокова и 135-летие Анны Ахматовой, 130-летие Михаила Зощенко и Виталия Бианки. Специальная музыкальная программа была посвящена таким датам, как День Победы, День военно-морского флота, начало блокады Ленинграда, День физкультурника, Год семьи, а также 321-й годовщине основания Санкт-Петербурга.

Во время разводки Дворцового моста прозвучали произведения Мусоргского, Шаинского, Глинки, Чайковского, Шостаковича, Свиридова, Глиэра, Гаврилина, а также хиты советского времени в исполнении Муслима Магомаева, Ирины Богачевой, Эдуарда Хиля.