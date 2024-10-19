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Город Сезон «Поющих мостов» завершился в Петербурге

Сезон «Поющих мостов» завершился в Петербурге

В последний раз в этом году Дворцовый мост развели под музыку русских композиторов, а зрители увидели тематическую лазерную проекцию на его пролете в ночь с 18 на 19 октября.

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Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года изданием «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. В 2024 году Дворцовый мост разводили под музыку 46 раз — она звучала над ночной Невой более 500 минут, а жители и гости города увидели 24 различные лазерные проекции на пролете разведенного моста. Всего за 9 лет шоу посетили более 20 млн человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий комитета по развитию туризма.

Основной темой «Поющих мостов» в 2024 году стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, рассказал генеральный директор компании «Петроцентр» (оператор шоу «Поющие мосты») и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов. Символично, что финал сезона пришелся на 19 октября, когда отмечается День лицея, в котором учился поэт.

Старт разводке моста в эту ночь дали организаторы проекта, они же запустили музыкальное сопровождение.

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«В мае, когда мы его открывали, то посвятили объявленному президентом России Году семьи, — рассказала заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. — При выборе треков в течение всего лета мы опирались еще и на значимые юбилейные даты, которые отмечались не только в Петербурге, но и по всей стране».

Так, помимо 225-летия Александра Пушкина, «Поющие мосты» отметили 125-летие Владимира Набокова и 135-летие Анны Ахматовой, 130-летие Михаила Зощенко и Виталия Бианки. Специальная музыкальная программа была посвящена таким датам, как День Победы, День военно-морского флота, начало блокады Ленинграда, День физкультурника, Год семьи, а также 321-й годовщине основания Санкт-Петербурга.

Во время разводки Дворцового моста прозвучали произведения Мусоргского, Шаинского, Глинки, Чайковского, Шостаковича, Свиридова, Глиэра, Гаврилина, а также хиты советского времени в исполнении Муслима Магомаева, Ирины Богачевой, Эдуарда Хиля.

Например, в честь 225-летия Пушкина звучали увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», а к 85-летию Валерия Гаврилина — его произведения, включая фрагменты из балета «Анюта» и песню «Мама». В память о заслуженном дирижере Мариинского театра Эдуарде Направнике Дворцовый мост был разведен под симфонические произведения, связанные с его творчеством, — под его руководством, в частности, в свое время состоялись премьеры опер «Борис Годунов» и «Царская невеста».

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