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Доброе дело Квоты уже закончились. Четырёхлетнему Сене нужна помощь в борьбе с раковой опухолью мозга

Квоты уже закончились. Четырёхлетнему Сене нужна помощь в борьбе с раковой опухолью мозга

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Сеня уже два года борется со злокачественной опухолью головного мозга. В какой-то момент болезнь отступила, но потом атаковала вновь. Сейчас мальчику требуется протонная терапия, но в Центре имени Березина квоты на этот год уже закончились. Ждать их распределения до следующей весны — нет времени. А оплатить лечение мама мальчика не в состоянии — сумма гигантская.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Сеня Кузнецов, 4 года.

Злокачественная опухоль головного мозга — медуллобластома мозжечка.

Спасёт протонная терапия. Стоимость 4 145 755 ₽.

«Сеня рос и развивался нормально, как все здоровые дети его возраста, был активным и приветливым ребёнком. Но летом 2022 года он заболел, неожиданно ослаб и перестал ходить. Я обратилась в детскую больницу, невролог осмотрел сына и назначил МРТ головы.

К нашему ужасу, у Сени обнаружили медуллобластому – злокачественную опухоль головного мозга! Малыша срочно прооперировали, опухоль удалили, а её оставшиеся клетки помогла убить химиотерапия – всего сын прошел 16 блоков, лечение длилось год.

Мы так радовались, когда рак отступил! Но этой зимой болезнь атаковала снова. Сеня уже прошёл высокодозную химию и две пересадки костного мозга, для которых врачи брали его собственные клетки. Однако, чтобы окончательно победить болезнь, сыну нужно пройти курс протонной терапии. Облучение протонами головного и спинного мозга убьёт оставшиеся опухолевые клетки. Но квоты на лечение в клинике закончились. Я одна воспитываю двоих детей и не работаю из-за болезни Сени. Такой большой счёт мне не оплатить. Пожалуйста, спасите сына!» Елена Кузнецова, Московская область.

Мария Титова, онколог отделения детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, возраст ребёнка, рецидив медуллобластомы, объём проведённой терапии и достигнутый ответ на лечение, Сене необходимо пройти облучение протонами. Протонная терапия воздействует в строго заданных границах, прицельно убивая только опухолевые клетки, она менее травматична для окружающих опухоль здоровых тканей, риск побочных эффектов минимальный. Этот метод — наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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