«Властям не нужен лишний стресс у населения». Но все же — сколько будет стоить доллар к Новому году

Доллар к концу года может достичь 100 рублей, а евро и вовсе перевалить за 110. Гадание на валюте одна из традиционных забав среди журналистов и экспертов. Тем более, что за свои прогнозы еще пока никому не приходилось отвечать. Тем не менее вопрос — что будет с долларом/рублем/евро подставьте нужное — один из самых волнительных, и есть люди, которые задают себе его с той же частотой, что сверяются с гороскопами. В опубликованном 16 октября материале спросили у экспертов: «Что будет?»