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Финансы Fontanka.Digital «Властям не нужен лишний стресс у населения». Но все же — сколько будет стоить доллар к Новому году

«Властям не нужен лишний стресс у населения». Но все же — сколько будет стоить доллар к Новому году

1 849
3 комментария

Доллар к концу года может достичь 100 рублей, а евро и вовсе перевалить за 110. Гадание на валюте одна из традиционных забав среди журналистов и экспертов. Тем более, что за свои прогнозы еще пока никому не приходилось отвечать. Тем не менее вопрос — что будет с долларом/рублем/евро подставьте нужное — один из самых волнительных, и есть люди, которые задают себе его с той же частотой, что сверяются с гороскопами. В опубликованном 16 октября материале спросили у экспертов: «Что будет?»

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Комментарии
4
Sreda
10 минут
Гораздо актуальнее - сколько будет стоить молоко, мясо, квартплата??? Подорожала красная икра - да и черт с ней, обойдемся! А вот почему хлеб, молоко, масло дорожают каждый день??? И не надо людям врать про 5 процентов инфляции.
280255781
9 минут
Доллар/рубль/юань/евро - пофиг - потратите свои денежки здесь и сейчас. Вчера прикупил некий гаджет GoPro Max. Для сведения - он снят с производства. Но мне, однако, очень нужен, не для видео-селфи (я не экстремал). В этом гаджете есть много полезных функций:GPS, ACCL, GYRO, GRAVITY, и многое другое, в том числе магнитометр (электронный компас). Средняя цена 60 тр (новый) - приобрёл за 15 ( с рук у тех кто не понимает) . Выгодно? А то!
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