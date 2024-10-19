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Образ жизни тест Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы квадробер: самый зверский тест

Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы квадробер: самый зверский тест

Ваши документы — это усы, лапы и хвост или все-таки паспорт?

2 337
5 комментариев

В разные периоды жизни всем нам приходилось быть немного квадроберами. Но можете ли вы стать им сейчас?

Перед вами знойная пустыня. Почти голая, почти безжизненная. Но в ней встречаются ящерицы, насекомые, страусы, коты, волки и прочие квадроберы. Как думаете, вы смогли бы занять место в этой пищевой цепочке или будете смотреть на зверинец со стороны? Пока у всех вокруг только и разговоров, что о квадроберах, мы решили проверить, есть ли у наших читателей потенциал превратиться в грациозную лань, крадущегося тигра, затаившегося дракона.

ТЕСТПройден 863 раза
1 / 10

Какой вид спорта кажется вам наиболее интересным?

  • Прыжки в длину и высоту

  • Бег

  • Скалолазание

  • Вообще никакой, у меня нет на это времени

2 / 10

Что такое КВД?

  • Кошки, вода, деревья

  • Квадробика

  • Камера высокого давления

  • Кожно-венерологический диспансер

3 / 10

Вы прыгать умеете?

  • Умею, но не понимаю, как это мне пригодится в жизни

  • Не только умею, но и каждый день практикую

  • Иногда приходится перепрыгивать лужи

  • А кто не умеет?

4 / 10

А рысью бегаете?

  • Да, бег полезен для здоровья

  • От бега у меня шалит сердечко

  • О, вообще обожаю

  • Приходится, если магазин скоро закрывается

5 / 10

У вас есть тереотип?

  • Сейчас мой тереотип из школы вернется, опять двойку принесет и получит под хвост

  • У меня есть только стереотипы

  • Естественно, как же без него

  • Пока не могу определиться

6 / 10

Вы животных вообще любите?

  • Если только в зоопарке

  • Людей бы полюбить

  • Я то еще животное!

  • Мяу!

7 / 10

А к физическим нагрузкам как относитесь?

  • Каждое утро начинаю с зарядки, иногда хожу в зал или на брусья во дворе

  • Физические нагрузки — мое второе имя

  • Иногда делаю разминку на работе, чтобы не закостенеть

  • Не люблю растрачивать энергию попусту

8 / 10

Назовите ваше место силы

  • Дачный участок

  • Люблю природу: поля, луга, деревья, скалы — вот это всё

  • Спортзал

  • Дом, милый дом

9 / 10

Вы с друзьями решили сходить на пикник. Что с собой принесете?

  • Чипсы, газировку, шоколад

  • Оборудование для скалолазания

  • Напитки, настолки

  • Себя бы принести

10 / 10

Если бы вам предложили выбрать одну из перечисленных ниже суперспособностей, что бы вы предпочли?

  • Гибкость

  • Бесконечная выносливость

  • Суперкрепкие кости

  • Подниматься по лестнице без одышки

Внимание! Тест шуточный! Не принимайте результаты всерьез и не пытайтесь повторить в домашних условиях.

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Комментарии
5
ulli
1 час
квадробер-любитель
почти бросил..)
1 час
Лишь начинающий квадробер я..)
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