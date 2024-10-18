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Происшествия Участника ДТП на Костюшко выволокли из-за руля вместе с балалайкой

Участника ДТП на Костюшко выволокли из-за руля вместе с балалайкой

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Участника ДТП на Костюшко вытащили из-за руля вместе с балалайкой. Он принялся бренчать под крики пострадавшего младенца

Водителя белого «Ленд Ровера», который не справился с управлением и врезался в «Ладу» на улице Костюшко, вытащили из автомобиля вместе с балалайкой. После этого мужчина принялся бренчать на инструменте. Видео 18 октября опубликовал паблик «Дорожный инспектор».

Судя по кадрам, мужчину попытались вытащить из-за руля присутствующие на месте ДТП люди. Кроме того, очевидцы пытались отобрать у водителя ключи. Из машины он вышел самостоятельно — вместе с балалайкой, и начал на ней бренчать.

Его поведение вызвало негативную реакцию у окружающих. «Ребенок в крови! Ребенок!» - кричит неизвестный мужчина.

ДТП произошло около 20.10. Ранее «Фонтанка» писала со ссылкой на данные полиции, что по предварительным данным, водитель «Ленд Ровера» был в алкогольном опьянении. В результате столкновения «Лада» перевернулась. Пострадали трое: женщина за рулем «Лады» и находившийся там же 11-ти месячный ребенок, а также водитель «Ленд Ровера». Все были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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