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Происшествия Капот в гармошку. На Васильевском острове столкнулись «Рено» и «Хонда»

Капот в гармошку. На Васильевском острове столкнулись «Рено» и «Хонда»

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1 комментарий

Вечером 18 октября на 9-й линии Васильевского острова произошла жесткая встреча двух легковых автомобилей. В результате ДТП два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Черный кроссовер «Рено» и темно-синяя «Хонда» столкнулись около дома № 12 по 9-й линии. ДТП произошло около 20:00.

«В результате ДТП двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
10 минут
Ясное дело - чОткий на некрохонде.
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