Кабмин РФ одобрил соглашение с Алжиром о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса

Правительство России одобрило соглашение между кабминами РФ и Алжира о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях. Постановление 18 октября было опубликовано на портале правовой информации.

Соглашение между странами было подписано еще в июне 2023 года. Теперь в Госдуму должен быть внесен законопроект о ратификации этого документа.

На сайте «Роскосмоса» указано, что соглашение носит рамочный характер. Также документ определяет основные условия отношений подписантов. Соглашение регулирует порядок охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, экспортного контроля, совершения таможенных операций и др.