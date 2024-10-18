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Общество Кабмин РФ одобрил соглашение с Алжиром о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса

Кабмин РФ одобрил соглашение с Алжиром о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса

296
4 комментария

Правительство России одобрило соглашение между кабминами РФ и Алжира о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях. Постановление 18 октября было опубликовано на портале правовой информации.

Соглашение между странами было подписано еще в июне 2023 года. Теперь в Госдуму должен быть внесен законопроект о ратификации этого документа.

На сайте «Роскосмоса» указано, что соглашение носит рамочный характер. Также документ определяет основные условия отношений подписантов. Соглашение регулирует порядок охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, экспортного контроля, совершения таможенных операций и др.

За исполнение соглашения отвечают «Роскосмос» и Алжирское космическое агентство.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
22 минуты
Как тебе такое, Илон Маск??!! :)
Слава России!
22 минуты
нормально, страна с пятью самолётами и возможно с одним спутником (не факт) со средней зп 250$, теперь наш уровень.
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