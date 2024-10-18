Из ДТП на Костюшко в больницу увезли троих. Среди них младенец

В Московском районе на улице Костюшко вечером 18 октября столкнулись два автомобиля, одна легковушка в результате перевернулась. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадали три человека, в том числе 11-месячный ребенок.

ДТП произошло у дома № 16 в 20:10. Как уточняет ведомство в своем телеграм-канале, мужчина за рулем белого «Ленд-Ровера» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой». Последняя перевернулась.

Пострадавшие — водитель и пассажиры «Лады» — были госпитализированы в состоянии средней тяжести.