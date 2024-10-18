На блокадную подстанцию в Петербурге выдали градплан для реконструкции под гостиницу

Смольный выдал градостроительный план участка на набережной Фонтанки, 3А, на котором находится блокадная подстанция. Цель использования обозначена как «реконструкция», вид использования — «гостиничное обслуживание». Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству Петербурга.

Здание находится в оперативном управлении у Росгосцирка, филиалом которого является петербургский цирк Чинизелли. В петербургском филиале на запрос «Фонтанки» о гостиничных планах попросили обратиться позднее.

Отметим, что сам по себе выданный градплан еще не является разрешением на реконструкцию здания или превращение его в гостиницу. Документ содержит полную информацию об объекте недвижимости, градостроительных регламентах и нормативах и выдается, как правило, либо для реконструкции, либо для нового строительства.

В 2009 году городские власти разрешили реконструировать подстанцию под апарт-отель, решение резко раскритиковали градозащитники. И в 2016 году Смольный отменил свое решение. После этого «Тяговая подстанция „Центральная“ (№ 11)», обеспечившая восстановление трамвайного движения в блокадном Ленинграде» была включена в перечень памятников регионального значения.

Три года спустя здание передали в оперативное управление Санкт-Петербургскому государственному цирку, а в 2022 году — Росгоцирку. Планировалось, что в здании после реставрации должен появиться музей и репетиционные помещения.

Кроме того, одно время обсуждался вариант открыть в подстанции экспозицию музея обороны и блокады Ленинграда.

«Фонтанка» в 2019 году показывала, как выглядит здание изнутри.

С 2020 года городской комитет по охране памятников через суд добивается от правообладателя проведения противоаварийных работ, а также разработки проектной документации по ремонту и реставрации. Ответчиками по иску выступают ФГБУ культуры «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк», который в 2022 году сменил прописку с петербургской на московскую и название — на ФГБУ культуры «Театр „Студия театрального искусства“», а также ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк).

В первой инстанции Арбитражный суд удовлетворил иск комитета. На противоаварийные работы цирку отвели полгода, на разработку проекта реставрации — год с момента вступления решения в силу. 13-й арбитражный апелляционный суд в 2024 году оставил решение без изменений. Кассационная жалоба, которую подал ФКП «Российская государственная цирковая компания», пока не рассмотрена. Следующее заседание назначено на 26 ноября.

В 2023 году КГИОП подал иск уже к Росгосцирку с требованием отреставрировать памятник. Однако суд счел: так как право оперативного управления у ответчика возникло только в конце 2022 года, «у ответчика объективно отсутствовала возможность разработать проектную документацию до 14.08.2019 и выполнить реставрацию до 14.08.2020». В конце сентября 2024 года комитет проиграл апелляцию по этому делу.

В сентябре 2023 года Росгосцирк заключил контракт на разработку научно-проектной документации по сохранению регионального объекта культурного наследия «Тяговая подстанция „Центральная (№11)“» с московским ООО «Интеграл» за 55 млн рублей. По данным госзакупок, в настоящее время контракт исполняется, а работы должны быть завершены до конца 2025 года. По данным СПАРК, компания принадлежит Павлу Грановскому.

В Росгосцирке «Фонтанке» прокомментировали, что «гостиничный» вид назначения был установлен еще в 2014 году. В настоящий момент поданы документы на изменение назначения (музей, репетиционный зал, администрация) и производится регистрация изменений.