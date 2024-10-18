«Зенит» разгромил «Акрон», Мостовой оформил дубль

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 12 тура чемпионата РПЛ против «Акрона» из Тольятти. Встреча проходила 18 октября в Самаре. Петербуржцы выиграли со счетом 5:0.

Голы за «Зенит» забили Андрей Мостовой (16 и 39 минуты), Матео Кассьерра (45), Лусиано Гонду (52) и Артур (85).

Для сине-бело-голубых эта победа стала девятой в сезоне. Команда Сергея Семака с 29 очками поднялась на первое место, опережая два очка «Краснодар» и «Локомотив», которые проведут свои матч 12 тура 19 октября.