Минпросвещения назвало даты ЕГЭ в 2025 году и дни пересдачи

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году планируется провести с 23 мая по 4 июля. Днями пересдачи предлагается сделать 3 и 4 июля. Документ с проектом расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту расписания экзамены по истории, литературе, химии пройдут 23 мая, экзамены по базовой и профильной математике — 27 мая, экзамены по русскому языку — 30 мая, экзамены по обществознанию и физике — 2 июня, экзамены по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам — 5 июня. На 10 и 11 июня назначены экзамены по информатике и устная часть иностранных языков, а 16–20 июня и 23 июня определены резервными днями сдачи экзаменов.

Пересдачи по письменной части по иностранным языкам, информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии запланированы на 3 июля, а пересдачи по биологии, географии, устной части иностранных языков, литературе, истории, базовой и профильной математике — на 4 июля.

Досрочная сдача ЕГЭ назначена на 25 марта. Все экзамены будут начинаться в 10 часов по местному времени.