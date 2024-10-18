Путин заявил, что армия России стала одной из самых боеспособных в мире

Российская армия в последнее время стала не только одной из самых высокотехнологичных, но и одной из самых боеспособных в мире. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

По словам российского лидера, огромная разница с Украиной заключается в том, что Россия сама воюет, сама создает военные продукты и программное обеспечение, пишет ТАСС.

«Особенно за последнее время, я фиксирую это, российская армия становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — сказал глава государства.