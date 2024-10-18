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Власть Путин заявил, что армия России стала одной из самых боеспособных в мире

Путин заявил, что армия России стала одной из самых боеспособных в мире

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23 комментария

Российская армия в последнее время стала не только одной из самых высокотехнологичных, но и одной из самых боеспособных в мире. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

По словам российского лидера, огромная разница с Украиной заключается в том, что Россия сама воюет, сама создает военные продукты и программное обеспечение, пишет ТАСС.

«Особенно за последнее время, я фиксирую это, российская армия становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — сказал глава государства.

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Комментарии
23
Слава России!
1 час
что не день, то перл 😂😂😂
Сила в Правде!!
1 час
дауж... похоже путин не врал когда говорил что интернет ему не доступен. хе-хе.
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