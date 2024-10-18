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Афиша Plus Кино В Сети показали «русское Средневековье» — вышел трейлер фильма «Злой город»

В Сети показали «русское Средневековье» — вышел трейлер фильма «Злой город»

1 259
5 комментариев

Кинопрокатная компания «КарроПрокат» выложила первый трейлер фильма Константина Буслова «Злой город». События развиваются в 1238 году, речь идет об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Сценарий картины написал Вадим Голованов.

В кадре — много сцен столкновений, деревянная крепость, монгольские юрты.

«Русское Средневековье — это как целая отдельная планета, назовём это так, — рассказывает художник-постановщик фильма „Злой город“ Сергей Февралев. — Целая цивилизация, которую доподлинно все боятся и только приблизительно понимают, как там всё было устроено, а потому изображают немного сказкой. Мы постарались создать совершенно другой мир, основанный на правде, на открытиях ученых, археологов, которые нашли настоящий Козельск».

Главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метелкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие. На широкий экран ленту хотят выпустить 23 января 2025 года.

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Комментарии
5
Игорь Протасов
31 минута
У нас и без фильма Средневековье наступило.... лубянские вернули нас в прошлое...
Dr. Jones
1 час
Интересно посмотреть, какая у них там открытая "правда".
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