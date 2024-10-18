В Сети показали «русское Средневековье» — вышел трейлер фильма «Злой город»

Источник: Кинокомпания «Карропрокат» / VK видео







Кинопрокатная компания «КарроПрокат» выложила первый трейлер фильма Константина Буслова «Злой город». События развиваются в 1238 году, речь идет об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Сценарий картины написал Вадим Голованов.

В кадре — много сцен столкновений, деревянная крепость, монгольские юрты.

Источник: Кинокомпания «Карропрокат» / VK видео

«Русское Средневековье — это как целая отдельная планета, назовём это так, — рассказывает художник-постановщик фильма „Злой город“ Сергей Февралев. — Целая цивилизация, которую доподлинно все боятся и только приблизительно понимают, как там всё было устроено, а потому изображают немного сказкой. Мы постарались создать совершенно другой мир, основанный на правде, на открытиях ученых, археологов, которые нашли настоящий Козельск».

Источник: Кинокомпания «Карропрокат» / VK видео







Главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метелкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие. На широкий экран ленту хотят выпустить 23 января 2025 года.