Артем Дзюба получил травму в матче против «Зенита» и был заменен на 10-й минуте

Футболист Артем Дзюба, нападающий тольяттинского клуба «Акрон», 18 октября получил травму в матче против петербургского «Зенита» и покинул поле досрочно, держась за заднюю поверхность бедра.

Матч 12-го тура РПЛ проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». 36-летний форвард вышел в стартовом составе и на 10-й минуте был заменен из-за проблемы с мышцей при счете 0:0. Вместо него вышел кабовердианец Тавареш Беншимол.

Вскоре после этого полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Он же забил и второй мяч в ворота «Акрона» на 39-й минуте.

Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 очками после 11 сыгранных матчей. «Зенит» после такого же количества игр находится на третьей строчке с 26 очками.