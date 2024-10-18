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Общество Путин рассказал гостю из Индии про канал с индийским кино

Путин рассказал гостю из Индии про канал с индийским кино

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3 комментария

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября рассказал о любви россиян к индийскому кино. Он заявил, что РФ найдет возможности для его продвижения на своем рынке, если будет такая заинтересованность.

Исполнительный редактор крупнейшего информационного агентства Индии PTI Судхакар Наир спросил Путина, позволит ли Россия странам БРИКС снимать у себя кино. А также пустит ли кинопроизводителей из этих стран на свой рынок и даст ли какие-то стимулы для продвижения. Путин отметил, что индийское кино очень популярно и востребовано у россиян, и это, по его мнению, будет хорошим бизнесом.

«Если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже канал существует, по-моему. Отдельный канал на телевидении, который днем и ночью крутит индийское кино», — сказал президент и уточнил, так ли это, у пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тот подтверждающе кивнул.

Путин подчеркнул, что кино является частью рынка, который должен быть соответствующим образом отрегулирован. Но «если такая заинтересованность у индийских наших друзей есть», Россия и Индия найдут общий язык для продвижения индийского кинематографа в РФ, заявил он, добавив, что готов поговорить об этом с премьером Индии, когда тот приедет в Казань, если он поднимет этот вопрос.

«Мы уверены, что мы договоримся, 100%. Здесь я вообще не вижу никаких сложностей», — сказал Путин.

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Владимир Путин Россия Индия Кино Индийское кино
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Комментарии
3
Слава России!
24 минуты
действительно сказочный
почти бросил..)
21 минута
Ещё, как ни где, в России любят.. бразильские сериалы и.. мексиканские мыльные оперы..)
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