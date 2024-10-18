GloraX приобрел земельный участок в Туле, где построит 192 тыс. кв. м жилья

Здесь собираются построить 192 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье, коммерческие помещения, многоуровневые паркинги и детский сад. Застройка будет разновысотной, от 10 до 25 этажей.

— По состоянию инвестклимата Тульская область стабильно входит в топ-5 регионов страны, в этом году город был признан одним из лучших в РФ по уровню качества жизни и занял 7 строчку по этому показателю, — подчеркнул Дмитрий Кашинский, президент GloraX. — В сочетании с ростом покупательской активности все это делает Тулу привлекательным для девелопмента рынком.

