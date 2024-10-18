Там только и разговоров что о Зеленском и о плане победы. Посмотрели телевизор вместо вас

Несостоятельность предложенного Владимиром Зеленским плана победы обсуждали на этой неделе в России ведущие и гости телевизионных общественно-политических ток-шоу. Запущенная немецким таблоидом информация о якобы имеющихся у Украины планах создать ядерное оружие — тоже стала поводом для серьезного обсуждения.

«Почему же мы все-таки не прикончим эту несчастную Украину?», куда и с какими шильдиками полетят ракеты и, возможно, даже ядерные и у кого в глазах полная растерянность и полное охренение — отвечает рубрика «Коробка передач». Мы всю неделю смотрим телевизор вместо вас, чтобы вам было о чем подумать.