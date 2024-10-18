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Власть Общество Fontanka.Digital обзор Там только и разговоров что о Зеленском и о плане победы. Посмотрели телевизор вместо вас

Там только и разговоров что о Зеленском и о плане победы. Посмотрели телевизор вместо вас

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7 комментариев

Несостоятельность предложенного Владимиром Зеленским плана победы обсуждали на этой неделе в России ведущие и гости телевизионных общественно-политических ток-шоу. Запущенная немецким таблоидом информация о якобы имеющихся у Украины планах создать ядерное оружие — тоже стала поводом для серьезного обсуждения.

Владимир Соловьев назвал речь украинского президента наркоманской, на Первом канале Зеленского представили королем без штанишек и фуражки, а Ольга Скабеева поверила анонимному источнику бульварной газеты «Бильд». Отборный концентрат телеэкспертизы 18 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

«Почему же мы все-таки не прикончим эту несчастную Украину?», куда и с какими шильдиками полетят ракеты и, возможно, даже ядерные и у кого в глазах полная растерянность и полное охренение — отвечает рубрика «Коробка передач». Мы всю неделю смотрим телевизор вместо вас, чтобы вам было о чем подумать.

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Прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online» проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
7
MAGDANOZA
1 час
Надо же, люди смотрят телевизор по долгу службы. Им надо молоко выдавать за вредность.
гoсtь
1 час
Они больные по настоящему, или это так выдрессированы?
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