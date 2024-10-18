Россияне чаще всего тратят деньги на покупку продуктов, проезд в общественном транспорте и фастфуд

Чаще всего россияне тратят деньги в супермаркетах и продуктовых магазинах, на них же приходится и самая большая доля расходов. Следом по частоте идут расходы на проезд в общественном транспорте и траты на фастфуд, а по дороговизне — покупка одежды и обуви, расходы на дом и ремонт и медицинские услуги. Такие результаты получили аналитики ВТБ на основе данных своего сервиса «Геоплатформа».

Анализ трат по различным категориям проводился в Москве, Сочи, Владивостоке и Казани. Чаще всего покупатели во всех городах посещают супермаркеты и продуктовые магазины — на них приходится 41–46 % транзакций, в деньгах они составляют около 10 % бюджета. За поездки на транспорте чаще всего платили в Казани — там на них приходится 23 % всех транзакций, а в Москве, Сочи и Владивостоке — 15–16 %. Правда, это не очень дорогая статья расходов — в деньгах она занимает менее 1 % от всех трат. Также не очень много (около 5 %), но достаточно часто горожане тратят деньги на фастфуд. Главные любители перекуса в заведениях быстрого питания — москвичи, в их тратах они занимают 16 %, в Казани и Сочи — 12 %, а во Владивостоке — 9 %.

А вот в более дорогие заведения общепита — в рестораны — часто ходят только в Сочи, там на эти траты приходится 4 % транзакций и 5,6 % расходов. В остальных городах доля расходов на походы в рестораны не входит в пятерку самых популярных. Также в топ-3 статей расходов, кроме продуктов и ресторанов, в Сочи входят отели, что вполне логично для курортного города. Жители Москвы, помимо покупок в супермаркетах, активнее остальных тратят деньги на одежду и обувь, а также на медицинские услуги. Во Владивостоке и Казани больше расходов приходится на дом и ремонт, одежду и обувь.