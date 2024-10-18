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Политика Лавров предупредил о попытках дестабилизации ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В соседней Грузии скоро выборы

Лавров предупредил о попытках дестабилизации ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В соседней Грузии скоро выборы

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3 комментария

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что страны коллективного Запада продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Их целью является переход к конфликту с Грузией, отметил министр, слова которого 18 октября приводят РИА Новости. На следующей неделе в Грузии пройдут выборы.

По словам Лаврова, Запад в этом случае преследует своей целью подрыв сотрудничества России со странами Южного Кавказа. Министр добавил, что РФ продолжает поддерживать контакты по некоторым вопросам с Грузией.

Напомним, в Грузии на следующей неделе пройдут выборы в парламент. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что в голосование могут вмешаться другие страны, но не Россия, приводит его слова РБК. Случиться это может из-за отказа Тбилиси открывать второй фронт против России.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 16 октября подчеркивал, что после выборов в стране может произойти конституционный переворот, признаки подготовки к которому заметны уже сейчас.

В апреле 2024 года в МИД РФ также предупреждали о попытках дестабилизировать обстановку на территории Абхазии и Южной Осетии странами Запада.

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ПО ТЕМЕ
Абхазия Грузия Южная Осетия Сергей Лавров МИД РФ
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Комментарии
3
Rostik37
35 минут
Когда же они уже успокоятся и перестанут кивать на коллективный запад, америку... Они прямо кушать не могут. чтобы не упомнить...
Kit.
8 минут
Страшно???
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