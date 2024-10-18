Alfa Romeo разворотил «лицо» об автобус на трассе «Нарва». Есть пострадавшие

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Сообщение о ДТП на 134-м километре автодороги А-180 «Нарва», недалеко от поворота на «Фосфорит», поступило в экстренные службы в 11:54 18 октября, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». По предварительным данным дорожной полиции, столкнулись легковой автомобиль Alfa Romeo и автобус-развозка, который ехал без пассажиров.

В легковой машине от удара сработали подушки безопасности. Два человека, что в ней ехали, получили травмы. Прибывшие на место спасатели деблокировали их из автомобиля, после чего пострадавших госпитализировали.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что на время на участке, где произошло ДТП, вводили реверсивное движение. Сейчас проезд там осуществляется в штатном режиме.