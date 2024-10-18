Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

ю-з.

 772мм 41%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Сеансы исцеления буклетом
Топ школ по предметам
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Попробовали новую Lada Aura
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Alfa Romeo разворотил «лицо» об автобус на трассе «Нарва». Есть пострадавшие

Alfa Romeo разворотил «лицо» об автобус на трассе «Нарва». Есть пострадавшие

Автобус и легковой автомобиль не разъехались на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. «Итальянцу» Alfa Romeo буквально разворотило переднюю часть.

1 529
Написать комментарий

Сообщение о ДТП на 134-м километре автодороги А-180 «Нарва», недалеко от поворота на «Фосфорит», поступило в экстренные службы в 11:54 18 октября, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». По предварительным данным дорожной полиции, столкнулись легковой автомобиль Alfa Romeo и автобус-развозка, который ехал без пассажиров.

В легковой машине от удара сработали подушки безопасности. Два человека, что в ней ехали, получили травмы. Прибывшие на место спасатели деблокировали их из автомобиля, после чего пострадавших госпитализировали.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что на время на участке, где произошло ДТП, вводили реверсивное движение. Сейчас проезд там осуществляется в штатном режиме.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область ДТП ДТП с автобусом Трасса А-180 Нарва
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30