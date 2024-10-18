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Происшествия Разворот и задом в трамвай. Водитель самосвала показал, как остановить Рыбацкое в час пик

Разворот и задом в трамвай. Водитель самосвала показал, как остановить Рыбацкое в час пик

Самосвал не разъехался с трамваем на широком проспекте в Невском районе Петербурга и остановил его на час в самое оживленное утреннее время. Неаккуратные маневры водителя попали на камеру.

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5 комментариев

ДТП случилось в половине восьмого часа утра 18 октября в районе дома 2, корпус 1, по Шлиссельбургскому проспекту, рассказали в группе «Наше Рыбацкое». На записи видно, как водитель самосвала решил развернуться через трамвайные пути. Однако в один «присест» сделать это у него не получилось, он остановился посреди встречной полосы, а затем стал сдавать назад.

В этот момент к самосвалу подъезжал трамвай. Состав замедлился, но еще продолжал движение, когда грузовик сдвинулся и въехал ему прямо в лобовое стекло. После этого трамвай встал, а самосвал откатился немного вперед, окончательно перекрывая движение по проспекту в одну сторону.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», пострадавших в ДТП нет. Задержка в движении из-за аварии составила 45 минут: стояли с 7:35 до 8:20. Движение трамваев № 24 и № 27 на это время пришлось отвести, они ходили только до Обуховского завода. У попавшего под удар трамвая, по словам очевидцев, было разбито лобовое стекло.

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Комментарии
5
altai597
43 минуты
Очередной иностранец
SwampWolf
38 минут
за рулём ценный специалист или просто кто-то вторую смену подряд ишачит?
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