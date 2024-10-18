«Кэш не вариант»: замглавы Минфина заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно

Наличная иностранная валюта больше не является безопасным способом хранения сбережений в России. Такое заявление сделал 18 октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Объясняя свое предостережение, чиновник сказал, что американцы и швейцарцы «уже ограничили прием своих старых банкнот», и европейцы тоже сделают это «в какой-то момент».
Но по словам Моисеева, россияне не хотят нести деньги в банки, и «я не говорю про пенсионные фонды и страховые компании», добавил он. «Они хотят хранить их в стеклянных банках в огороде», — заявил замглавы Минфина, выступая на Мосфинфоруме.
Но в представлении чиновника, для тех, кто «не доверяет банкам и страховым», альтернатива все же существует.
«Кэш — не вариант, приходите, покупайте золото: „у нас их есть“, — призвал Моисеев (цитата по РИА Новости).
США и ЕС запретили ввоз долларов и евро в Россию, но в страну все равно было ввезено наличной валюты почти на $2,3 миллиарда, пишет Reuters со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, документы которой охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года.
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