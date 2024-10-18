Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

южн.

 772мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Топ школ по предметам
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Попробовали новую Lada Aura
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы «Кэш не вариант»: замглавы Минфина заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно

«Кэш не вариант»: замглавы Минфина заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно

1 496
9 комментариев

Наличная иностранная валюта больше не является безопасным способом хранения сбережений в России. Такое заявление сделал 18 октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Объясняя свое предостережение, чиновник сказал, что американцы и швейцарцы «уже ограничили прием своих старых банкнот», и европейцы тоже сделают это «в какой-то момент».

Но по словам Моисеева, россияне не хотят нести деньги в банки, и «я не говорю про пенсионные фонды и страховые компании», добавил он. «Они хотят хранить их в стеклянных банках в огороде», — заявил замглавы Минфина, выступая на Мосфинфоруме.

Но в представлении чиновника, для тех, кто «не доверяет банкам и страховым», альтернатива все же существует.

«Кэш — не вариант, приходите, покупайте золото: „у нас их есть“, — призвал Моисеев (цитата по РИА Новости).

США и ЕС запретили ввоз долларов и евро в Россию, но в страну все равно было ввезено наличной валюты почти на $2,3 миллиарда, пишет Reuters со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, документы которой охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Алексей Моисеев Минфин Иностранная валюта Сбережения Золото
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Слава России!
13 минут
п... как дышит , дойчмарки по сей день подлежат обмену на евро .
Антибункерный
24 минуты
А в какой валюте хранят нажитое непосильным трудом российские жулики и воры???
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Новости компаний
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Новости компаний
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20