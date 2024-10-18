«Кэш не вариант»: замглавы Минфина заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно

Объясняя свое предостережение, чиновник сказал, что американцы и швейцарцы «уже ограничили прием своих старых банкнот», и европейцы тоже сделают это «в какой-то момент».

Но по словам Моисеева, россияне не хотят нести деньги в банки, и «я не говорю про пенсионные фонды и страховые компании», добавил он. «Они хотят хранить их в стеклянных банках в огороде», — заявил замглавы Минфина, выступая на Мосфинфоруме.

Но в представлении чиновника, для тех, кто «не доверяет банкам и страховым», альтернатива все же существует.