«Не могу поверить, что меня осудили». Журналистка NGS24.RU по делу о насилии к военкому проиграла в апелляции

Красноярский краевой суд решил не менять приговор журналистке Евгении Шелковниковой. Ей предстоит отбыть в исправительное учреждение на три года. Об этом 18 октября сообщает издание NGS24, где трудится девушка.

Летом этого года журналистку осудили по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Накануне состоялось заседание по апелляционной жалобе, суд оставил приговор без изменений.

«Я до сих пор не могу поверить, что меня осудили на три года. Русский офицер Виктор Нечипоренко написал на меня, женщину, заявление о причинении ему физической боли с нулевым вредом здоровью. Я хочу всем напомнить, что он зафиксировал у медицинских экспертов одну царапину. Видимо, из-за этого ранения я окажусь в трудовой колонии», — отмечает Евгения Шелковникова.

По словам журналистки, Нечипоренко в течение двух лет ходил на все заседания по делу Евгении, а в апелляционной инстанции сказал, что сотрудница СМИ заслуживает три года принудительных работ.

Судебное заседание длилось примерно час. Прокурор настаивал на ранее вынесенном приговоре, так как не нашёл оснований для его смягчения, хотя журналистка успела извиниться и публично, и лично перед военкомом Виктором Нечипоренко.

Как передает NGS24, на суде Нечипоренко отметил, что смягчение приговора Евгении может создать прецедент. Адвокат журналистки, в свою очередь, упомянул, что в Красноярском краевом суде уже рассматривались похожие дела, и решения по ним были менее строгими. В результате суд обдумывал решение меньше пяти минут и оставил приговор без изменений.

Между тем, коллеги журналистки подчёркивают, что апелляция — еще не финал. Впереди ожидается кассация.

Сотрудница красноярского портала NGS24 Евгения Шелковникова получила три года принудительных работ из-за препирательств с военкомом. Инцидент произошел в первый день частичной мобилизации, 22 сентября 2022 года. В военкомате Советского и Центрального районов съемочная группа портала общалась с посетителями и записывала комментарии. В какой-то момент в холл вышел Виктор Нечипоренко и потребовал, чтобы журналистка прошла с ним за турникет. По словам Евгении, мужчина начал хватать ее за руки и тащить в закрытую для посетителей часть здания, после чего у девушки образовались гематомы.