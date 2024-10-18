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Общество Умер бывший глава ФМС Константин Ромодановский

Умер бывший глава ФМС Константин Ромодановский

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Скончался бывший глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский. Это произошло в ночь на 18 октября, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ромодановский умер на 68 году жизни.

«Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — отметил Хинштейн.

Константин Ромодановский родился в Москве 31 октября 1956 года. Работал в КГБ. В 1992 году перешел на работу в тогда создаваемую службу собственной безопасности МВД. В мае 2001 года Ромодановский был назначен начальником главного управления собственной безопасности. В 2005 году стал главой ФМС, службой он руководил до 2016 года.

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