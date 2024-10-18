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Происшествия Петербурженке перерезали горло на улице Новостроек. Задержан ее квартирант

Петербурженке перерезали горло на улице Новостроек. Задержан ее квартирант

5 068
3 комментария

Жительница Кировского района Петербурга была госпитализирована накануне вечером в тяжелом состоянии из своей квартиры на улице Новостроек. 51-летней петербурженке полоснули ножом по шее. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.

Полиция установила, что в четверг около двух часов дня на женщину напал квартиросъемщик. 43-летний мужчина был задержан на месте происшествия. Его доставили в отдел и составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», квартирант с 1990-х годов осуждался пять раз. Его признавали виновным в кражах и покушении на них, а также в грабеже.

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Комментарии
3
aprahka
37 минут
Где голова была у женщины,когда сдавала квартиру такому типу?
Zet
1 час
спокойная жизнь рантье-арендодателя была прервана нервным квартирантом... риски бизнеса квартиросдачи...
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