Петербурженке перерезали горло на улице Новостроек. Задержан ее квартирант

Жительница Кировского района Петербурга была госпитализирована накануне вечером в тяжелом состоянии из своей квартиры на улице Новостроек. 51-летней петербурженке полоснули ножом по шее. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.

Полиция установила, что в четверг около двух часов дня на женщину напал квартиросъемщик. 43-летний мужчина был задержан на месте происшествия. Его доставили в отдел и составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», квартирант с 1990-х годов осуждался пять раз. Его признавали виновным в кражах и покушении на них, а также в грабеже.