Молодой задира заставил плакать пассажира троллейбуса на Зины Портновой

Накануне в девятом часу вечера в УМВД сообщили о драке в салоне троллейбуса. Общественный транспорт как раз притормозил на остановке у дома 27 по улице Зины Портновой. На место незамедлительно прибыл ближайший наряд. Дебошир был задержан, им оказался 21-летний молодой человек.

«По предварительным данным, он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. Пострадавший был вынужден обратиться в медучреждение, о чем в полицию поступила соответствующая телефонограмма. Чуть позже от пострадавшего мужчины поступило заявление», — рассказали в полицейском главке.