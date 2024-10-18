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Происшествия Молодой задира заставил плакать пассажира троллейбуса на Зины Портновой

Молодой задира заставил плакать пассажира троллейбуса на Зины Портновой

7 824
11 комментариев

Полиция задержала агрессивного пассажира, устроившего драку в троллейбусе на территории Кировского района Петербурга. Подробности 18 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Накануне в девятом часу вечера в УМВД сообщили о драке в салоне троллейбуса. Общественный транспорт как раз притормозил на остановке у дома 27 по улице Зины Портновой. На место незамедлительно прибыл ближайший наряд. Дебошир был задержан, им оказался 21-летний молодой человек.

«По предварительным данным, он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. Пострадавший был вынужден обратиться в медучреждение, о чем в полицию поступила соответствующая телефонограмма. Чуть позже от пострадавшего мужчины поступило заявление», — рассказали в полицейском главке.

В отношении задержанного составлен протокол по статье о побоях. В скором времени к этому может добавиться уголовное дело.

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Комментарии
11
BobCat2
59 минут
Последнее время почти у каждого недоросля в кармане баллончик, вот только баллончик требует еще мозгов для применения. Судя по видео - чистая хулиганка. Реальный срок может и не получит, но вот биографию себе испортил на всю жизнь.
280274738
43 минуты
долг родине пора отдать-такой потенциал
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