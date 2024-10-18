Пассажиру стало плохо в метро Петербурга. Ему оказал помощь курсант ВМедА, но мужчина в себя так и не пришел

Источник: читатель «Фонтанки»

В вестибюле станции метро «Площадь Восстания» стало плохо пассажиру днем 17 октября. На помощь ему пришел случайно проходивший мимо курсант Военно-Медицинской академии. Несмотря на все усилия, позже в больнице мужчина скончался.

О происшествии в вестибюле метро «Фонтанке» рассказал друг курсанта. Он рассказал, что мужчина потерял сознание и ударился головой. Будущий медик оценил состояние пассажира и начал непрямой массаж сердца. Он «качал» мужчину примерно полчаса, затем пациента забрали фельдшеры и увезли в больницу.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, от него пахло алкоголем и он почти не дышал. В себя он не пришел и врачи были вынуждены констатировать биологическую смерть.

Предварительно установлено, что погибший вскоре отметил бы 48 день рождения. В соцсетях он о себе пишет как о программисте. Он также регулярно выкладывал отчеты с силовых тренировок.