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Происшествия Пассажиру стало плохо в метро Петербурга. Ему оказал помощь курсант ВМедА, но мужчина в себя так и не пришел

Пассажиру стало плохо в метро Петербурга. Ему оказал помощь курсант ВМедА, но мужчина в себя так и не пришел

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7 комментариев

В вестибюле станции метро «Площадь Восстания» стало плохо пассажиру днем 17 октября. На помощь ему пришел случайно проходивший мимо курсант Военно-Медицинской академии. Несмотря на все усилия, позже в больнице мужчина скончался.

О происшествии в вестибюле метро «Фонтанке» рассказал друг курсанта. Он рассказал, что мужчина потерял сознание и ударился головой. Будущий медик оценил состояние пассажира и начал непрямой массаж сердца. Он «качал» мужчину примерно полчаса, затем пациента забрали фельдшеры и увезли в больницу.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, от него пахло алкоголем и он почти не дышал. В себя он не пришел и врачи были вынуждены констатировать биологическую смерть.

Предварительно установлено, что погибший вскоре отметил бы 48 день рождения. В соцсетях он о себе пишет как о программисте. Он также регулярно выкладывал отчеты с силовых тренировок.

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Стало плохо пассажиру Студент ВМедА Станция метро Площадь Восстания
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Комментарии
7
iamback
6 минут
курсант - двоечник. Он делает массаж сердца с гораздо большей частотой, чем нужно..
geokarma24
1 час
потому что лучше учить надо
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