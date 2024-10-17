Аршавин, императрица Екатерина, волки и медведи. Роман Ротенберг отпраздновал победу в первом армейском дерби

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Победой СКА завершилось первое армейское дерби в сезоне. После игры главный тренер петербуржцев снова был в ударе, и вспоминал Аршавина, охоту и даже Екатерину Великую.

На старте сезона оба армейских коллектива прилично штормило. Был даже короткий момент, когда в турнирной таблице они оказались за пределами границы плей-офф. Но постепенно ситуация стала выправляться. У СКА, особенно с переходом защитника Тони Деанджело, дела постепенно совсем пошли в гору: после предыдущей победы над «Нефтехимиком» команда Романа Ротенберга залетела на второе место в Западной конференции. ЦСКА, которым руководит бывший главный тренер петербуржцев Илья Воробьев, до таких высот в этом сезоне еще не добирался, но все равно дотянулся до пятой строчки. Что удивительно, до сегодняшнего дня армейцы еще ни разу не встречались друг с другом. Тем интереснее было посмотреть на СКА и ЦСКА в очном противостоянии. И команды не разочаровали.

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На воротах у СКА снова вышел 19-летний Егор Заврагин, которого срочно вернули из «Сочи» после того, как Никита Серебряков окончательно разочаровал тренерский штаб петербуржцев. Что характерно, у ЦСКА на последний рубеж встал 21-летний Дмитрий Гамзин. КХЛ и впрямь стремительно молодеет.

Первый период СКА 2:1. Забил сначала Деанджело. Для него этот второй гол и 14-е очко в девяти играх.

Увеличил преимущество петербургской команды Сергей Плотников, перешедший летом как раз из ЦСКА. Отметим также передачу 18-летнего Ивана Демидова, которая стала для него десятым результативным очком в сезоне.

Незадолго до перерыва нападающий ЦСКА Алексей Чуркин воспользовался провалом в обороне у команды Романа Ротенберга и сократил отставание. Несмотря на это СКА все равно выглядел в разы агрессивнее и нацеленным на ворота.

На старте второго периода Прохор Полтапов помог ЦСКА сравнять, но Арсений Грицюк почти сразу снова вывел петербуржцев вперед после не самого сложного броска. Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев, похоже, решил, что совсем не угадал с вратарем на игру и заменил Гамзина на более опытного Ивана Просветова.

Не сказать, чтобы это сильно помогло москвичам. Просветов продержался «сухим» 14 с небольшим минут, после чего четвертый гол в ворота гостей отправил после добивания Василий Глотов.

Во втором перерыве Илья Воробьев явно нашел какие-то правильные слова, и хоккеисты ЦСКА на третий период вышли заряженными. Они прибавили в скорости и в количестве бросков. Тут армейцы с Невы и растерялись, пропустив дважды. Сначала отличился Егор Фатеев, а затем Максим Соркин.

Такого, конечно, никто не ожидал. Основное время закончилось вничью 4:4. В овертайме победу СКА принес бросок со средней дистанции капитана Александра Никишина. СКА победил со счетом 5:4 и закрепился на втором месте Западной конференции.

«Ребята играли сегодня с горячим сердцем, и я сказал им об этом в раздевалке. Чуть-чуть не хватает нам где-то везения, где-то удачи. Мы очень добротно сегодня играли, ребята бились до последней капли крови и пота», — заявил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

Но все, конечно же, ждали главное шоу вечера — пресс-конференции Романа Ротенберга. И он тоже не подвел. Начал главный тренер армейцев с Невы с того, что он изначально готовил команду к тяжелой игре «кость в кость».

«Нам есть над чем работать. Слава богу, сейчас есть возможность потренироваться. У нас график через день игры. Сейчас у нас будет возможность провести такую хорошую боевую тренировку. Нам нужна стабильность, потому что это признак мастерства. Это как в футболе, помните, Аршавин забил четыре гола в Ливерпуле, играя за Арсенал на домашней арене, на „Эйнфилде“. Мы хотим, как Аршавин в каждой игре играть так же ярко», — заявил Ротенберг и вряд ли он случайно вспомнил про легенду сборной России и «Зенита».

Ведь Днем Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» не менее ярко высказался о главном тренер СКА.

«Матчи СКА редко смотрю. Кроме того, что на пресс‑конференциях говорит их главный тренер, больше я мало что знаю о СКА в этом сезоне. То, что он говорит — это ярко, иногда можно улыбнуться, посмеяться. „Шульшер“, „Йозе Марино“… футбол ему все равно не дает покоя», — отметил Аршавин.

Впрочем, одним Аршавиным пресс-конференция Ротенберга не ограничилась.

— Защитник Степан Фальковский не выходил в третьем периоде. Это тактический ход? — спросил журналист.

- Вы личный фанат Фальковского? Агент? Ну так сложилась игра. Будем тренироваться. Будем работать. Были другие ребята, которые не выходили, не только Фальковский. Я понимаю, что вы любите Степана, он хороший парень, но так вот диктовал ход игры. А как вы понимаете, управление игрой решает ход матчей. Это как в шахматной партии. Если постоянно делать Е2-Е4, то сопернику будет очень просто. Поэтому так пришлось сегодня поступить. В это же время мы верим в каждого нашего игрока, и нам нужен каждый наш игрок для побед.

— Насколько атмосфера в раздевалке перед матчами с ЦСКА отличается по сравнению с другими соперниками?

— Все команды КХЛ очень сильные. Мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Знаете, это можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту. Вы были на охоте? Вы не охотник? А рыбачите? Так вот, перед каждым матчем мы собираемся, как группа мужиков, и идем в лес. У нас суровые мужики в команде. И мы вот перед каждой игрой идем в такой поход, а в лесу может все, что угодно произойти, не имеет значения с кем мы играем. Мы понимаем, что в лесу могут быть волки, медведи и так далее. Если вы не были на охоте, вы пообщайтесь с охотниками, они вам все расскажут.

— В последних матчах вы — настоящие короли овертайма, постоянно побеждаете. Сколько было? Три победы. Как-то вы это отдельно отрабатываете?

— У нас нет королей. У нас цари. Все-таки в Российской империи не было королей. Еще была императрица Екатерина Великая. Мы стараемся все отрабатывать, все детали. И, слава Богу, у нас сейчас будет возможность потренироваться. В хоккее очень много деталей, это очень интересная игра. И вы знаете, даже когда команда побеждает, там есть очень много деталей, которые нам надо улучшить.

Результаты отработки деталей можно будет увидеть 21 октября, когда СКА на выезде сыграет против «Витязя».