Гол Никишина в овертайме принес СКА победу над ЦСКА

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч против ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходила 17 октября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 5 : 4 (2 : 1, 2: 1, 0: 2, 1: 0).

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Голы за СКА забили Тони Деанджело (8-я минута), Сергей Плотников (15-я), Арсений Грицюк (26-я), Василий Глотов (40-я) и Александр Никишин (63-я).

У ЦСКА отличились Алексей Чуркин (18-я минута), Прохор Полтапов (24-я), Егор Фатеев (43-я) и Максим Соркин (55-я).

Таким образом, СКА одержали третью победу подряд. СКА вернулся на второе место в Западной конференции. Теперь у армейцев с Невы 11 побед после 17 матчей. В следующий раз петербуржцы сыграют на выезде 21 октября против подмосковного «Витязя».