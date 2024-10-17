Полиция показала, как табору из Верхних Осельков раздают повестки

Несколько десятков мужчин разных возрастов в отделе полиции во Всеволожске наблюдали за тем, как их односельчанам выписывают повестки в военкомат. Ручка шуршала по бумаге почти в полной тишине.

Как ранее уже сообщал главк, табору выписали 32 повестки — это из примерно 40 задержанных мужчин в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти. Судя по видео, которое было обнародовано вечером 17 октября, происходящему представители вольного народа не рады.

Табор живет в Осельках несколько десятков лет, о нем прекрасно известно и правоохранительным органам — периодически на соседей жалуются местные жители. Повестки, административный арест и уголовное дело — это реакция на попытку табора «отбить» своего. Дорожная полиция пыталась водителя остановить, но подчиняться он не стал, уже в Осельках на сотрудников набросились «защитники» нарушителя.