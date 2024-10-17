В Петербурге спустя 19 лет после убийства надолго наказан насильник. Это с ним не в первый раз

Срок лишения свободы в 24 года назначил Октябрьский районный суд по делу об убийстве, сопряженном с изнасилованием. Анатолий Сагалаев в последнюю четверть века почти все время сидел за решеткой.

О решении 17 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие установило, что Сагалаев в ноябре 2005 года выбрал в жертвы продавщицу и навязался проводить ее, она жила на Казанской улице в 45-м доме. Мужчина шмыгнул за девушкой в парадную, схватил ее и начал бить руками и тем, что под них подвернулось. Параллельно он таскал ее сначала на площадку под лестницей у черного входа, потом во двор к черной лестнице. Продолжал бить, содрал одежду и изнасиловал. Девушку нашли утром уже без признаков жизни, а Сагалаева как подозреваемого — только спустя 15 лет.

За полгода до этого убийства Сагалаев вышел из колонии, где сидел за попытку изнасилования и разбоя, изнасилование и убийство с превышением самообороны. Спустя два года после событий на Казанской он получил почти 10 лет еще за одну смерть, по делу о причинении тяжкого вреда, который потерпевший не пережил. В 2016-м Сагалаев вышел на свободу, а в 2022-м получил четыре года за разбой.

Сагалаев признал вину в убийстве. По совокупности приговоров он получил 24 года в колонии строгого режима. Потерпевшей он должен 1,6 млн рублей.